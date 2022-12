Serie A | Abodi | “Dialogo con Casini non ha senso se Lotito continua a fare di testa propria”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Cheha dialogare con, che rappresenta i club diA, se poi c’è un senatore, nonché proprietario di un club e consigliere federale, ovvero Claudio, che va per i fatti suoi?”. Questa la domanda che si pone il ministro dello Sport Andreain un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Il tema sul tavolo è quello ben noto della rateizzazione senza oneri delle tasse arretrate del calcio. “Non vedo perché mi si voglia far passare come persona ostile al mondo dello sport ––. È un mondo che conosco bene, ho solo voglia di contribuire a migliorarlo. Mi sto confrontando con il presidentee lui sa che da un mese sto lavorando al provvedimento sulla competitività del calcio di A. Sembra che i problemi ...

... il presidente Casini della LegaA e i vertici di tutte le altre leghe per affrontare un percorso di riforme strutturali, sul presupposto che si affrontino i problemi'. SANZIONI -parla ...Oggi il Ministro dello Sport è tornato a parlare dellaA. Andrea, Ministro dello Sport©LaPresseAndrea, ai microfoni del 'Corriere della Sera', ha affrontato il tema delle possibili ...Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il ministro dello Sport annuncia di star lavorando alla cancellazione del divieto di pubblicità per aziende del betting.Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato dell’emendamento per i club di A. Ecco le sue parole Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera in cui ...