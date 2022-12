La Gazzetta dello Sport

Contro il Lumezzane, nel test vinto 3 - 2 prima di volare a Dubai, l'allenatore ha provato proprio laa 3, con Krunic e Pobega schierati esterni. Privo di Theo, Ballo - Touré (in vacanza dopo ...... soprattutto all'inizio, ma insomma, di fronte aconclamate comunque già gravissimi ( non è ... della finanza e del business, più che a quello del lavoro, del disagio e delladei più deboli. Prove di difesa a tre. Ma chi può fare l'esterno a tutta fascia Domanda. E se il Milan passasse alla difesa a 3 L'idea si sta facendo spazio tra i pensieri di Pioli già da questa estate, tant'è che l’allenatore rossonero ne aveva parlato diverse volte in sala ...Primo successo esterno stagionale in Lega A e seconda vittoria consecutiva in campionato per la prima volta da inizio stagione. Le notizie positive sono tutte per la Happy Casa Brindisi vincente nel..