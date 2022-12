Proteste Iran | Picierno | “Regime ha le ore contate”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Majid Reza Rahnavard aveva 23 anni. È stato impiccato questa mattina in seguito allein. Di questi crimini contro l’umanità i responsabili dovranno risponderne. Iliano ha le ore. Siamo accanto al popolo che resiste e lotta per la libertà”. Lo scrive, su Twitter, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...donne nella storia recente dell'. Le parole "Jin, Jiyan, Azadî" hanno preso nuova vita nella sua traduzione in farsi - "Zan, Zendegi, Azadî" - e il messaggio continua a riverberare nelle...È solo l'ultima di tante storie simili. Una ricercatrice scrive su una testata online un articolo sulleinin cui usa la parola "neoliberista" per definire le politiche del regime degli ayatollah. Su Twitter si scatena l'inferno: centinaia di account attaccano lei, la rivista e la sua tesi,...Per Majidreza l'accusa è quella di aver ucciso due Basiji, agenti militari delle forze dell'ayatollah, Ruhollah Khomeini. Secondo alcuni attivisti per i diritti umani, Majifreza sarebbe stato durament ...Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato impiccato questa mattina a Mashhad, in Iran, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza paramilitare fondata dall'ayatollah Khomeini.