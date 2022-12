“Per noi allenatori è bello veder giocare il Napoli” | che elogi dall’ex campione del mondo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sta per tornare in campo la Serie A e, di conseguenza, stanno per tornare gli impegni ufficiali per ildi Spalletti. Gli azzurri, arrivati da primi della classe alla sosta per i Mondiali, si apprestano a recuperare la massima delle condizioni dopo aver sconfitto Antalyaspor e Crystal Palace in Turchia. SSCDi ritorno a, gli azzurri affronteranno il Villarreal al Maradona, prima di iniziare a preparare la sfida di rientro contro l’Inter a San Siro. Per i partenopei sarà fondamentale ripartire con il piede giusto, riconfermando quanto fattoe nella prima parte stagionale. A tal proposito, undelè intervenuto ai microfoni di Sky proprio sulle notevoli prestazioni azzurre. Qualità dei singoli e di squadra, il pensiero di Inzaghi sul ...