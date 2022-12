“Oddio | attenta” GF Vip 7 | brutto incidente per Oriana | intervengono i medici

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Basta veramente una frazione di secondo per dare vita a un pericoloso. Brutta storia perMarzoli, che nelle ultime ore ha dovuto stringere i denti per il dolore. Proprio a pochissime ore di distanza dal malore della vippona Sarah Altobello, anche la venezuelana ha pianto dal male. Con lei Nikita Pelizon. Tutt’altro pensavano in quel momento, fuorché si potesse consumare unsimile. Le due gieffine erano nell’ampio antibagno, alla zona trucco e si specchiavamo cercando di sistemare trucco e parrucco.Marzoli e Nikita Pelizon se la ridevano tra un’extension e l’altra, quando poi è successo il fattaccio. GF Vip 7,perMarzoli Esiste indubbiamente di peggio, ma un’ustione, anche se non profondissima, ...

Pillole.org

, non è detto che nella seconda parte della mia vita, quindi tra poco, non inizi anche io a ... poi mi sgridano perché è vero che è fissata, ma devo stare. Una volta in diretta Alfio mi ha ...... Ginevra Lamborghini ha risposto con una battuta degna del peggior cinepanettone: " Ahin ... Proprio perché fa parte della comunità doveva essere leggermente più". "Mi fa veramente ... Pillole: MA NON E' UNA COSA SERIA Possibile che Luca Onestini non avesse di meglio da fare che disturbare i suoi due compagni d’avventura A quanto pare stanotte il vippone non ha dato tregua ad una coppia del GF Vip che si era chiusa ...