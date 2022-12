Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dal 13 al 18 dicembre il Melbourne Sports and Aquatic Centre sarà teatro deidiin. Ultimo appuntamento dell’anno per gli atleti che stanno lavorano alacremente per quello che sarà a Parigi nel 2024.L’Italia si presenta con tanta voglia di far bene, pur con qualche defezione importante: Simona Quadarella, Lorenzo Zazzeri, Lorenzo Galossi e Gabriele Detti i nuotatori di maggior livello. Tuttavia, la formazione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha voglia di dar seguito alla tendenza che ha visto la selezione tricolore esprimersi ad altissimo livello nelle ultime uscite internazionali. Non è un caso che nella rassegna iridata 2021, nella piscina da 25 metri ad Abu Dhabi, siano arrivate ben 16 medaglie (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi). Spetterà a Gregorio Paltrinieri ...

