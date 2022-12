Le relazioni difettose – Dice di amarmi | ma sta con un’altra

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Cara Ester, ti scrivo perché sono disperata. Sto soffrendo per la fine di un amore, tanto, tantissimo e questo mi rende stanca. Ho 30 anni, un bellissimo lavoro, una famiglia che mi ama, amiche stupende ed una casa appena comprata. Da sola. Tutto bello se non fosse che la fine di una storia mi sta mettendo letteralmente ko. Da circa un anno (poco più) ho iniziato a frequentare un mio collega, 33 anni e fidanzato da 10. Storia a distanza, non si vedono quasi mai ma vacanze insieme, natale insieme con le famiglie. Sapevo della sua relazione “stabile” sin da subito, mi ero promessa che mai e poi mai avrei avuto a che fare con un uomo fidanzato ma iniziamo ad uscire. Passeggiate, trekking, aperitivi, cene e, una sera di febbraio, resto a dormire a casa sua. Da quel momento in poi quasi ogni weekend siamo stati insieme, complicità altissima, intimità, passione, voglia ...