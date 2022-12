La stramba teoria sulla “palpata” | se è uomo fa violenza | se è donna no

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono unmeschino e, come tale, invidioso come un rospo. Dei colleghi che vanno tutte le sere in televisione? Di chi ha una milionata nel sacco della spazzatura? Di chi passa per scrittore per aver copiato e pure male? Ma no. Niente di tutto questo. Io sono invidioso di Tancredi Palmeri, che se va a Doha a parlar di calcio, passano due figliole, tette al vento, e gli fanno il cucchiaio. Tancredi è l’eroe dei due mondi, uno per chiappa, gallese e neozelandese, come le due “tifose”, ma a questo punto meglio non specificare di che, indotte a massaggiarlo. Lui, da marpione, le ha subito chiamate in diretta e fatte diventare famose per 15 secondi: “Mi hanno palpato il culo!”. Son di quelle cose che ti fanno rosicare davvero, fino a diventare poltiglia verde, come sperava Wild Lucarelli (copyright Rossella Brescia nei panni di Sophia Loren – è strepitosa, non perdetevela ...