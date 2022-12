Iran | giustiziato un secondo manifestante | Majidreza Rahnavard

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Questa mattina, a Mashhad,, è statoun, con l’accusa di aver ucciso due componenti della forza paramilitare fondata dall’ayatollah Khomeini., eseguita la condanna a morte di unPhoto Credits – Riccardo Antimianiha purtroppo scontato questa mattina la propria pena –quanto si apprende dall’agenzia di stampa della magistratura Mizan – dopo essere stato condannato per “muharebeh“, ovvero “la guerra contro Dio” e per aver accoltellato a morte due Basiji, Hossein Zeinalzadeh e Danial Rezazadeh, oltre ad averne feriti altri quattro a Mashhad, nella provincia di Khorasan ...

La scorsa settimana, l'hail primo prigioniero arrestato durante le proteste che si sono trasformate in una delle sfide più serie per la teocrazia iraniana dalla Rivoluzione islamica ...Un secondo manifestante, tra le migliaia arrestate in questi ultimi tre mesi in, è statopubblicamente . Lo ha riferito l'agenzia di stampa della magistratura iraniana, Mizan. Si ...Nonostante gli avvertimenti della Comunità internazionale, Majid Reza Rahnavard è stato giustiziato nella città di Mashhad dopo essere stato condannato per aver ucciso due membri delle forze di sicure ...TEHERAN. Un secondo manifestante, Majidreza Rahnavard, è stato giustiziato questa mattina (12 dicembre) a Mashhad, in Iran, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza paramilitare ...