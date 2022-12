“Finalmente posso dirvelo” GF Vip 7 | la notizia su Ginevra Lambrghini | ora la casa trema

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Alfonso Signorini lo ha annunciato la scorsa settimana:Lamborghini entrerà di nuovo nelladel GF Vip. “La nostranon entrerà nellacome concorrente perché è stata squalificata” – ha quindi detto il conduttore – Però una settimana nellasì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!”. Si tratta dunque del primo caso di una concorrente che viene squalificata e che ha la possibilità di rientrare in, seppure non sarà, la sostanza non cambia.Lamborghini è stata squalificata per una frase detta contro Marco Bellavia (“merita di essere bullizzato”) quando l’ex conduttore di Bim Bum Bam era ancora ine aveva dei problemi legati alla sua salute mentale. Le telecamere del GF Vip ...