(Di lunedì 12 dicembre 2022), 12 dic. - (Adnkronos) - Rickto a. Dopo più di un mese di assenza, l'olandese ha rispostodellae si è presentato al centro sportivo giallorosso. Ora, scrive Sky Sport, è ipotizzabile che ci sia un confronto tra la società, Mourinho e il giocatore, che dopo la rottura totale con l'allenatore avrebbe voluto svincolarsi e trovarsi un'altra squadra. La volontà del club è chiara e, secondo uno dei principi della direzione sportiva portati avanti in questi anni, è quella di non svendere i suoi giocatori eè considerato un patrimonio della società, a prescindere dquestione tecnica. La richiesta per eventuale acquirenti interessati all'olandese sarebbe di circa 10 milioni di ...

Il Sannio Quotidiano

... unita al perfezionismo quasi maniacale nel ricostruire il mondo dello sport, in questo caso il. Infatti, per rendere ancora più realistico l'ambiente della squadra della, le riprese sono ...Che ilitaliano non sia così allo sbando lo dimostra il fatto che, pur senza l'Italia, in ... Lautaro Martinez e Brozovic (Inter) ; Pasalic (Atalanta), Amrabat (Fiorentina); Dybala (); ... Calcio: Roma, Karsdorp risponde alla convocazione e torna a Trigoria L’ex bomber e oggi tecnico della Reggina parla degli attaccanti italiani e fa un importante paragone con il passato ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'incontro con gli studenti del liceo Mamiani a Roma: "Siamo sempre disponibili non vedo problemi, anzi siamo ...