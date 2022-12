Serie B | le formazioni ufficiali della giornata 17

La Gazzetta dello Sport

BELEK (Turchia) - Il Napoli chiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi del Crystal Palace. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick ......e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato diC 2022 - 2023 PESCARA - Domenica 11 dicembre, allo Stadio '... Le probabili formazioni: la capolista Frosinone contro il Pisa imbattuto da 11 turni MONOPOLI (BA). Oggi pomeriggio allo stadio Comunale "V. Veneziani" in campo la diciottesima giornata del campionato di Serie C girone ...Frosinone-Pisa è una partita di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.