Scuole | a Napoli alunni in fuga e boom di segnalazioni | «Da ottobre 558 casi»

ilmattino.it

... Begani Emiliano (Presepista di Colleferro), Ciotti Gianni (Presepista di), Farinelli Flavio ... Tivoli), Patrizia Mariani (Pittrice, Guidonia), con il coinvolgimento dellee degli enti ......presenta ancor più piena di novità e spunti di riflessione grazie alle classiche presenze di... 'l'Associazione Italiana Amici del Presepio di', con 30 opere di alto pregio presepiale, 'l'... Scuole, a Napoli minori in fuga e boom di segnalazioni: «Da ottobre 558 casi» Con COMICON e la Regione Campania un contest di disegno che stimola i ragazzi tra i 6 ai 23 anni raccontando le Capitali Italiane della Cultura 2022 e 2023 (Bergamo e Brescia) ...A Napoli, in questo pazzo cimitero del Rione Sanità dove ... E non potendo nominarli tutti non ne nomino nessuno ma stare con loro è come entrare dentro la scuola di Atene di Raffaello. A Roma hanno ...