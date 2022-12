Pioggia di medaglie per la scherma | in Coppa del Mondo trionfa anche Giulia Rizzi

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’eccezionale weekend dellaitaliana porta in dote un’altra vittoria indel. Dopo Martina Criscio nella sciabola a Orleans e la doppietta nel fioretto con Alice Volpi a Belgrado e Tommaso Marini a Tokyo, il quarto successo tricolore porta la firma dinella spada. A Vancouver la friulana delle Fiamme Oro, entrata nel tabellone principale grazie a un en plein di vittorie ottenuto venerdì, non sbaglia nulla dopo un primo assalto sofferto contro l’estone Kuusk, vinto per 15-14.ha poi sconfitto la svizzera Brunner per 15-10, la coreana Kang con il punteggio di 15-6 e, nei quarti, la francese Auriane Mallo per 15-10. In semifinale, nella notte italiana, l’azzurra ha battuto l’ungherese Anna Kun per 15-11 e infine ha superato Man Wai Kong, portacolori ...

CastelliNotizie.it

La ragazza di 25 anni è stata colpita all'altezza della rotonda all'intersezione con viad'Oro e l'auto non si è fermata, proseguendo la sua corsa sotto labattente. La Polizia ...A Rimini sono in corso i Campionati nazionali Silver Winter Edition di ginnastica artistica. Giovedì 8, la società Ginnastica Gemonese era presente con sette atlete del settore femminile in quattro ... Velletri, pioggia di medaglie internazionali per il Toukon nel Katare e Parakarate Dopo il titolo under 22 arriva quello assoluto, ora nel mirino ci sono gli Europei. Pioggia di successi per la Reggiana Boxe Olmedo, tre medaglie tra le donne ...Dopo il titolo under 22 arriva quello assoluto, ora nel mirino ci sono gli Europei. Pioggia di successi per la Reggiana Boxe Olmedo, tre medaglie tra le donne ...