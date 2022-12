Parma | Pecchia | «Critiche? Cambiare tanto per non è una soluzione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Fabio, allenatore del, ha parlato in vista del match di domani sera contro il Brescia: le sue dichiarazioni Fabio, tecnico del, ha parlato alla vigilia del match contro il Brescia. LE PAROLE – «L’ultimo periodo non ce lo aspettavamo. Dopo una prestazione di quel tipo, come a Cagliari, in cui è mancata la vittoria, non pensavamo di disputare una partita sottotono come quella fatta col Benevento.per i pochi cambi? La squadra deve avere una propria identità ben definita. Ilce l’ha,giusto pernon la vedo una». L'articolo proviene da Calcio News 24.