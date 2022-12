LIVE Sci alpino | Slalom Sestriere 2022 in DIRETTA | Vlhova al comando su Holdener e Shiffrin | out Hector che era al comando

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOMASCHILE DI VAL D’ISERE DALLE 9.30 E DALLE 12.30 10.59 L’austriaca Katharina Huber perde subito 34 centesimi in alto poi inforca ed esce. Al via ora la svizzera Camille Rast. 10.57 La canadese Laurence St.Germain parte bene, quindi cede 77 centesimi a metà pista. Lascia un altro secondo nel muro e non va oltre a 13a posizione a 2.62. Tocca ora a Katharina Huber. 10.55 Al momento comanda Petrain 58.51 davanti aa 24 centesimi ea 33. Quarta Duerr a 49, poi Swenn Larsson a 77. Out Sarache sta veleggiando verso un grandissimo tempo. 10.54 La croata Leona Popovic è ottima in avvio con soli 14 centesimi di ritardo ...