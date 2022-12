++ Kiev | colpito il quartier generale di Wagner nel Lugansk ++

Nella città occupata dai russi di Kadiivka, nella regione di Lugansk, si è verificata un'esplosione in un hotel dove si trovava il quartier generale del gruppo russo Wagner. A sostenerlo è il capo ...... scrive il quotidiano aggiungendo che 'la maggior parte delle vittime si trovava apparentemente in una sala mensa quando (il sito) è stato'. 2022 - 12 - 11 17:20:20: danni a centrali ...Niente elettricità in tutta la regione dopo l'ultimo attacco dei russi: per ripristinare il sistema potrebbero volerci fino a due o tre mesi ...Attacco degli ucraini con i missili Himars, colpiti i mercenari della Wagner. Bertolotti (Start Insight): "Dietro i missili un doppio messaggio a Putin, ...