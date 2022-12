Carpegna Prosciutto Pesaro | i 40 anni di Carlos Delfino | “Sto scrivendo un libro sulla mia vita e sulla mia resilienza Repesa? È il mio agente”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo aver compiuto 40lo scorso 29 agosto,si racconta ad Andrea Tosi su “La Gazzetta dello Sport” partendo dall’infortunio al piede che lo ha allontano dal parquet ad inizio stagione: “Durante una partita ho preso un calcio sul mio piede debole, il destro che ho dovuto operare 7 volte per la rottura di un osso che mi è costata duee mezzo senza giocare. Sulle prime non sembrava nulla di serio, l’ho un po’ sottovalutato, ma quando ho iniziato la preparazione estiva è riaffiorato il dolore. Con una terapia conservativa sono riuscito a recuperare perdendo le prime 8 giornate di campionato. Sono tornato a Trento, carico e deciso a rifarmi. E adesso sono pronto a offrire il mio contributo di esperienza a. So quello che posso ancora dare alla squadra e quello che devo ...

Trasferta insidiosa e importante in chiave Final Eight per la Openjobmetis Varese che senza l'infortunato Justin Reyes andrà a fare visita a Pesaro, domenica 11 dicembre (palla a due alle 17,30). I ......00 - EA7 Emporio Armani Milano - UNAHOTELS Reggio Emilia (Eleven Sports, Eurosport 2) Ore 17:30 -Pesaro - Openjobmetis Varese (Eleven Sports, DMAX) Ore 18:00 - Nutribullet ...La Carpegna Prosciutto Pesaro e l'Openjobmetis Varese sono reduci entrambi dalle sconfitte, rispettivamente con Trento e Virtus Bologna, della giornata precedente. Per il 10° ...