Anna Tatangelo resta senza parole | l’ultimo affronto è clamoroso

(Di domenica 11 dicembre 2022) . Non è un periodo facile per Lady Tata, è arrivata la conferma Dopo il doppio lutto che l’ha colpita di recente, con la morte della mamma e del nonno nel giro di un mese, persarebbe comunque stato un Natale complicato. Rischia di diventarlo L'articolo proviene da Inews24.it.

Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Gigi D'Alessio sia pronto a convolare a nozze con la compagna Denise. Gigi D'Alessio esono stati una coppia per oltre 10 anni. Dal loro amore è nato un bambino di nome Andrea e nonostante quello che li legava sembrava essere un amore destinato a durare per sempre ecco ...L'addio tra Gigi D'Alessio econtinua a lasciare strascichi per strada. Nelle ultime ore il celebre cantante partenopeo avrebbe preso una importante decisione, dal sapore di stoccata all'ex compagna, con la quale ...Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Gigi D'Alessio sia pronto a convolare a nozze con la compagna Denise. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono stati una coppia per oltre 10 ...Gigi D'Alessio avrebbe preso una importante decisione riguardo al suo rapporto con la giovane Denise Esposito: in arrivo la beffa per Anna Tatangelo