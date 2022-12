VIDEO | ROH Final Battle 2022 – Zero Hour

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 10 dicembre 2022) Come di consueto la Ring of Honor propone un’intensa ora di pre-show chiamata. In occasione dila compagnia ha preparato una serie di match molto interessanti, tra cui spicca il ritorno di Jeff Cobb dopo oltre due anni contro l’ex WWE Mascara Dorada. Willow Nightingale vs. Trish Adora The Kingdom (Mike Bennett & Matt Taven) (with Maria Kanellis) vs. Top Flight (Darius Martin & Dante Martin) “Daddy Magic” Matt Menard & “Cool Hand” Angelo Parker vs. Shinobi Shadow Squad (Cheeseburger & Eli Isom) Mascara Dorada vs. Jeff Cobb