L’Italia deve cavarsela da sola Gli orizzonti oscuri di Pedrizzi

(Di sabato 10 dicembre 2022)sta affrontando dal’inverno più duro della sua storia recente e non si vedono all’orizzonte slanci di solidarietà da parte europea ed occidentale, anche perché persino la Germania, soffre di una crisi strutturale superiore alla nostra, che sta gestendo in chiave strettamente nazionalistica cercando di scaricare parte delle sue sofferenze su di noi. Su questo scenario poco rassicurante si aggiungono gli ultimi dati fornitici dall’Indagine sulle aspettative di inflazione e di crescita di Bankitalia. Le ultime notizie sono disastrose: crollano i consumi di auto, quelli dell’abbigliamento e degli alimentari, i prezzi del carrello della spesa sono aumentati del 12,8%, superando l’11% del 1983. L’inflazione è, ormai, secondo l’Istat, del’11,8%; i beni energetici sono aumentati solo in agosto scorso del 44,9%. Ed anche il futuro si presenta ...