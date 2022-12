Dresda | ' Presa d' ostaggi è finita' Morto l' uomo che si era asserragliato con loro in centro commerciale'

...la mattinata di terrore adove un uomo di 40 anni, di nazionalità tedesca, si era barricato in un centro commerciale prendendo in ostaggio due persone: una passante con suo figlio. "Lad'......sequestratore distato infatti arrestato dalla polizia: l'uomo in seguito morto per le ferite riportate durante l'intervento delle forze dell'ordine. Lo fa sapere la stessa polizia. Lad'...è "deceduto per le ferite riportate durante l'intervento con gli agenti" di Redazione Online In Germania si è conclusa la mattinata di terrore a Dresda dove un uomo di 40 anni, di nazionalità tedesca, ...Il cadavere di una donna assassinata è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il delitto è collegato alla presa di ostaggi in corso nella città vecchia, secondo la polizia, citata dalla Dpa.