Campitello Matese | impianti tutti aperti per feste di Natale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Durante le prossimedi, neve permettendo, aglisaranno, non accadeva da anni. L’annuncio è stato dato in occasione di un incontro che si è tenuto oggi nella stazione sciistica molisana nell’ambito del Festival degli sport di montagna che si è aperto giovedì scorso e che terminerà domani. “Nelle ultime settimane – ha spiegato Fausto Parente, amministratore di Funivie Molise, società in house della Regione Molise – abbiamo completato i lavori di manutenzione degli. Per la seggiovia Del Caprio in particolare si è trattato di lavori importanti perché è stata una manutenzione ventennale: abbiamo dovuto, tra le altre cose, sostituire la fune, demolire un pilastro e ricostruirlo. Nei prossimi ...

