Un posto al sole 2023 | colpo di scena nelle anticipazioni | ecco chi potrebbe tornare

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Unalè senza dubbio tra le fiction più viste della rete Rai. Un po’ per la sua longevità, ma anche per le dinamiche proposte e la scelta del cast si è sempre confermata una certezza la sua messa in onda in termini di ascolti. E adessonuove puntate delro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.