Salto con gli sci | Kubacki domina in qualificazione a Titisee-Neustadt Tutti gli azzurri superano il taglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dawidsi conferma in stato di grazia e, dopo essersi imposto nelle tre serie di allenamento andate in scena ieri, ribadisce la sua superiorità sul trampolino grande dianche nelle qualificazioni per la prima gara individuale del weekend, valido come terzo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Il 32enne polacco, pettorale giallo, ha firmato la miglior misura superando di tre metri il punto HS (fissato a 142 metri) e rifilando 4.8 punti al norvegese Halvor Egner Granerud, mentre il terzo classificato sloveno Anze Lanisek paga addirittura 13.3 punti dal leader. I primi tre della graduatoria hanno saltato in condizioni abbastanza simili (da stanga 5), mentre nell’arco dellaci sono state molte ...

