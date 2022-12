Rinchiusa a palazzo da un paio di mesi | è costretta a rinunciare agli ultimi scampoli di libertà prima dei numerosi doveri reali

Leggi su amica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Amalia d’Olanda in uno scatto del dicembre 2021. Felice e sorridente, si immaginava di trasferirsi ad Amsterdam e andare all’università abitando insieme alle amiche, proprio come tante ragazze della sua età. Ma le è andata male… (foto: Getty) Tra qualche anno l’Europa sarà piena di regine. Leonor di Spagna, Ingrid Alexandra di Norvegia, Elisabetta del Belgio, Amalia d’Olanda. Future sovrane che oggi hanno tra i 17 e i 21 anni e che si stanno godendo glidiin vista di un futuro pieno di responsabilità. Tutte tranne la figlia primogenita di re Guglielmo e della regina Maxima, sul trono dei Paesi Bassi dal 2013. La principessa Amalia, infatti, che mercoledì 7 dicembre ha compiuto 19 anni, non sta affatto attraversando un periodo facile. La casa reale per l’occasione ha diffuso una foto della principessa. Non ...