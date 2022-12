Premio scuola Inventiamo una banconota | domande entro il 3 febbraio In palio 10mila euro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Prende il via la decima edizione delper launa", promosso dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Istruzione e del merito. Il tema scelto per l'edizione 2022/2023 è "Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite". L'articolo .

Il Sole 24 ORE

