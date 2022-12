Olanda-Argentina tra Julio Cortázar e Spinoza

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) "Ben trovato, venerabile Bento!" disse dall’alto dei suoi quasi due metri un certo. "Ma che bella sorpresa,carissimo! Tutto mi sarei aspettato tranne che di incontrarti qui stasera, in questo luogo che al tempo delle nostre trascorse vicende terrene non poteva non dico esistere ma neppure essere pensato…", rispose Bento, tra le lente volute di fumo della sua pipa. "Ma tutto è già stato pensato prima di noi, non credi, Bento? – si abbassò abbracciandolo, col suo spiccato accento di francese d’– Anche questo stadio… Altrimenti perché mai lo avrebbero chiamato 'iconico'. Lo si legge dappertutto: Lusail Iconic Stadium. Iconico. Nient’altro che un segno, un segno che rimanda a un altro segno. Già, ma quale segno, secondo te? C’è chi dice una grande cesta, chi una la sella di una cavalcatura ...