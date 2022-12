Ok Respira è il nuovo singolo di Elodie dal prossimo album | la dance come mantra per riscoprirsi testo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ildiè Ok, e possiamo dire che quando la cantautrice romana sceglie di cimentarsi nellaha tutte le carte in regola per diventare la prossima reginetta del pop. Da tempocoltiva e alimenta la sua voglia di crescere allenando corpo, mente e conoscenze: con Okè pronta a ritornare sulla scena rinnovata, libera ed esplosiva, decisamente più matura e consapevole rispetto agli esordi ma mantenendo quell’attitudine alla sincerità che l’ha sempre distinta da altre star del pop contemporanee. Okè anche il titolo delche uscirà il 10 febbraio 2023 rivelandosi già uno dei dischi più attesi dell’anno venturo. Il...

Nell'attesa la cantante ha pubblicato il singolo OK. che ha dato il nome all'album in uscita il prossimo anno. elodie, il brano è ok. approfondimento Elodie ci invita a ... Si chiama Ok. Respira il nuovo singolo di Elodie che dà anche il titolo al suo prossimo album, una narrazione di indipendenza e amore di sé