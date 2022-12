Nuova bufera su Onana | polemica senza fine con Song | spunta un video inedito

Corriere dello Sport

Il Mondiale del Camerun si è chiuso con un bilancio discreto sul piano sportivo, offuscato però dalle polemiche fuori dal campo che hanno coinvolto la spedizione del ct Rigobert Song e che hanno messo ...I tifosi della Juventus contro Mattia De Sciglio . Il terzino bianconero ha postato unafoto su Instagram che voleva informare tutti i suoi follower della ripresa degli allenamenti alla Continassa e nei commenti è scoppiato il caos . Una frangia del tifo non ha gradito e lo ha ... Iran, nuova bufera: durissimo botta e risposta tra Klinsmann e Queiroz Una foto postata sui social dal difensore ha scatenato gli insulti di molti tifosi bianconeri, che lo accusano di aver fornito la chat privata della squadra agli inquirenti ...Chef Rubio nuovamente nella bufera. Lo chef del piccolo schermo rientra nell’elenco delle 24 persone denunciate da Liliana Segre per insulti e minacce online. Già noto per le sue posizioni oltranziste ...