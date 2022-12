Linkiesta e Repubblica al Teatro Parenti al fianco del popolo iraniano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Domenica 11 dicembre, alle ore 20:30, si svolgerà alFrancodi Milano una serata di parole e musica per esprimere solidarietà politica e culturale alche lotta contro il regime teocratico degli ayatollah. IlFrancodi Andrée Ruth Shammah, ladiretta da Maurizio Molinari eguidata da Christian Rocca, già promotori di un’analoga serata politica e culturale a sostegno delucraino lo scorso 13 marzo, invitano a partecipare a “Donna, Vita, Libertà” aldelin occasione della giornata mondiale dei diritti umani. Tra i numerosi ospiti italiani e iraniani che parteciperanno all’appuntamento (qui per ...

Domenica a Milano al teatro Parenti una manifestazione del quotidiano on linee di "La". Speriamo che abbiano il più ampio successo. Ma questo non fa che sottolineare la ...Il leader Cinque Stelle " ricorda" la difese pubblicamente lo scorso maggio, quando a Cartabianca invitò Nadana Fridrikhson, volto della tv del ministero della Difesa russo, a parlare ...Il World Human Rights Day fu istituito dalle Nazioni Unite nel 1950, per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale della Dichiarazione universale dei diritti umani adottato il 10 dic ...