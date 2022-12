Leicester City | un club piomba su Maddison

Sky Sport

Commenta per primo Tra gli obiettivi dell' Atletico Madrid c'è quello di rinforzare il reparto difensivo . Un possibile profilo è quello di Caglar Soyuncu , giocatore delche piace anche alla Roma . Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e i Colchoneros possono provare a prenderlo già a gennaio . Nel caso invece in cui le richieste delle Foxes ...La premessa per il suo esordio in Europa League (- Zorja il 22 ottobre 2020). Stéphanie Frappart (Lapresse) Qualche settimana dopo Stephanie Frappart è diventata la prima donna ad ... Leicester-Manchester City 0-1, gol e highlights: decide il capolavoro di De Bruyne Bianconeri sorpresi dalla sua volontà Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester City sembrerebbe aver deciso per il suo futuro e purtroppo nei suoi piani la Juventus non ci rientrerebbe. Non ...Tielemans Juve, arrivano conferme: il belga è un obiettivo. Il centrocampista è in scadenza di contratto col Leicester e vuole andare via Tielemans Juve, arrivano conferme: il belga è un obiettivo. La ...