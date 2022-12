Iran | la barbarie degli ayatollah | impiccato un manifestante

Agenzia ANSA

Impiccato all'alba a poco piu' di un mese dalla condanna a morte. Mohsen Shekari, di 23 anni, era stato arrestato per aver partecipato alle proteste anti governative che scuotono l'Iran da quasi tre mesi. E' stato ritenuto colpevole di "inimicizia contro Dio", per "aver bloccato una strada, aver estratto un'arma con l'intenzione di uccidere e avere ferito intenzionalmente un ...