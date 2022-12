Infortunio Wijnaldum | l' olandese torna sul campo | le ULTIME da casa Roma

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022), il centrocampistato a lavorare sul terreno di gioco: lenovità daCome riferito da Gazzetta.it,to quest'oggi a lavorare con il pallone suldi Dubai, lì dove è in ritiro la, dopo settimane di lavoro in palestra. Per l'il giorno della verità ...