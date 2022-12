Elon Musk | Bitcoin Up e Repubblica

Leggi su butac

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Era da un po’ che non capitavo di fronte alla solita truffa sul trading online, è passato qualche mese senza che qui su BUTAC ne parlassimo, ma questi stratagemmi sono una manna per chi campa di questa robaccia. La novità però non è la truffa, che è sempre la stessa, bensì dove me la sono trovata pubblicizzata: tra le news su Android. News che tra un articolo e l’altro mostravano appunto questo post sponsorizzato – ve lo mostro per come mi è apparso, tra un articolo di Open e uno di FanPage, eccolo in tutta la sua bellezza: Nuovo progetto di E.. Con un deposito di 250 euro puoi generare fino a 25000… Stein ConsultingIl problema è che se ci clicchiamo sopra l’articolo ci appare così: Chiunque ci capiti sopra si convince di essere sul sito di, visto il logo in alto bello evidente. Poco conta che l’articolo dica sempre le stesse cose trite ...