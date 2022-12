Elden Ring è il gioco dell' anno ai Game Awards 2022

Multiplayer.it

Il premio più ambito, quello di Gioco dell'Anno, che tradizionalmente si traduce in una versione speciale e celebrativa, è andato a, preferito ai vari A Plague Tale: Requiem , God of War ...Durante The Game Awards 2022 , FromSoftware ha avuto l'occasione di celebrare un trionfo assolutamente meritato:è stato infatti votato come il miglior gioco dell'anno , battendo una concorrenza fortemente agguerrita. Il soulslike open world (che trovate in sconto su Amazon ) è riuscito a ottenere ... Elden Ring è il Gioco dell'Anno dei The Game Awards 2022: si prende il GOTY God of War Ragnarok sta ricevendo il classico bombardamento di recensioni negative su Metacritic, per dei motivi non proprio chiarissimi. Probabilmente è in atto una campagna per screditare il gioco i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...