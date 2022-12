Dalla Cgil all’Europarlamento col Pd | chi è Antonio Panzeri | accusato di aver preso soldi dal Qatar

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic – “Un sindacalista in Europa. Anzi, nelle tre Europe”. Così, con euforico slancio, L’Unità presentava ai compagni lettori. Correva l’anno 2004 e, fermato oggi in Belgio perché sospettato dimazzette da un Paese del Golfo, era candidato al Parlamento di Strasburgo nella lista di Prodi: Uniti nell’Ulivo. L’allora sindacalista dellafu poi eletto eurodeputato nel 2004 e riconfermatocon il Pd, nel 2009 e nel 2014. Il riferimento alle “tre Europe” della buon vecchia Pravda italiana, non era altro che una banalissima citazione del titolo di un libro di: Le tre Europe dei diritti, dove il sindacalista raccontava “le diverse realtà dell’Unione”, analizzando “le opportunità e le ...