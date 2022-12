Calcio | Mondiali 2022 Livakovic da urlo | ecco i numeri della saracinesca croata

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Croazia è approdata per la seconda volta di fila in semifinale deidi, la terza volta nella sua storia: il Brasile è stato eliminato ai calci di rigore, confermando di essere una Nazionale difficilissima da battere quando si va oltre i tempi regolamentari. Ainon è arrivata nessuna sconfitta ai rigori (4 vittorie) e nessuna sconfitta quando è arrivata oltre i novanta minuti. Un grande merito va senza ombra di dubbio al portiere Dominik: l’estremo difensore croato è il terzo nella storiaCoppa del Mondo a parare ben quattro rigori. In questo speciale record raggiunge il connazionale Danijel Subasic che l’ha firmato quattro anni fa e l’argentino Sergio Goycochea che fu decisivo a Italia ’90 in particolare nella serie contro gli azzurri. Non solo: ...

La Croazia vice Campione del Mondo in carica stacca il biglietto d'ingresso per la semifinale deidiin corso in Qatar, sconfiggendo il favorito Brasile per 5 - 3 ai rigori. Poi la lotteria dei rigori che sorride nuovamente ai croati e li riporta al penultimo appuntamento del Mondiale, mentre lascia tanto amaro ... Al 103' Brozovic spreca una grande chance calciando alle ... Il Brasile perde ai rigori contro la Croazia ed è fuori dalla Coppa. La delusione per la clamorosa eliminazione della Seleçao è tutta nei titoli in prima pagina ...