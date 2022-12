Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 29%

dioggi 9 dicembre: il Ftse Mib va in rialzo, appena sopra i 24.207 punti di chiusura di ieri . Lo spread cresce e si attesta attorno ai 190 punti, in una giornata piena per il Governo ...Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,29% a 24.277 punti. . 9 dicembre 2022In rialzo il prezzo del greggio, stabile il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Chiusura positiva per le Borse europee, che ...Borsa di Milano oggi 9 dicembre: il Ftse Mib chiude con il segno più, con lo spread che allunga attorno ai 190 punti base. Le minacce di Putin fanno risalire il prezzo del petrolio.