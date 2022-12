Andrano | ritrovato il 39enne Manfredonia | scomparso 73enne Oggi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono in corso ale ricerche di Francesco Di Cosmo, 73 anni (immagine tratta da tgnorba). L’uomo si è allontanato da casa e non se ne hanno tracce. È affetto da una grave forma di demenza senile. Chiunque ritenga di averlo visto contatti senza indugi le forze dell’ordine. Adè statostamattina ilche erada cinque giorni. È stato individuato e soccorso non lontano dalla sua auto, cosa che lascia supporre abbia trascorso tutti questi giorni in una ristretta parte di territorio. L'articoloil proviene da Noi Notizie..

Luigi Musarò, 39enne scomparso cinque giorni fa ad Andrano, è stato ritrovato vivo e in discrete condizioni di salute.Ad inviduarlo nelle campagne è stato il proprietario di un terreno poco distante dal punto in cui era stata abbandonata l'auto.