Calciomercato.com

Laabbandona la pista Hector. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo , il terzino destro ex Betis e Arsenal non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona a gennaio . ...In questi giorni Memphis Depay è stato accostato allacome possibile rinforzo a zero in estate o addirittura a gennaio: parla il BarcellonaNonostante ... Aubameyang,, Marcos Alonso, ... Roma-Bellerin, dalla Spagna sono sicuri: l'esterno ha fatto la sua scelta Per Bereszynski della Sampdoria c'è alta concorrenza, ci sta provando la Roma e adesso la sfida sembra essere con il Torino. Il terzino della squadra doriana piace alla squadra ...La Roma molla la pista Bellerin. Il terzino destro ex Arsenal non lascerà i catalani nella sessione di mercato invernale Hector Bellerin non lascerà il Barcellona a gennaio e la Roma ha abbandonato la ...