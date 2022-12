Pattinaggio | CDM pista lunga | in Canada il via alla terza tappa

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La Coppa del Mondo divelocità susi trasferirà in, dove andranno in scena lae la quartadella stagione, le competizioni si terranno all’Olympic Oval di Calgary. Il team italiano sarà composto da otto atleti, il direttore tecnico azzurro, Maurizio Marchetto, l’allenatore Matteo Anesi e il fisioteraGabriele Zazzarini. Marchetta ha selezionato per la competizione Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine). SportFace.

