Mente per anni alla compagna fingendo di essere un poliziotto

... perché l'onestà è importante e il cronometro nonmai. Ma forse quella volta un po' sì' . A ...che quanto successo nei giri conclusivi della gara di Abu Dhabi 2021 continuerà a tormentarlo...Lui è lucido di- queste le parole del padre - . È arrivato a questo punto qui perché non ce ... Sarebbe solo egoismo,farlo soffrire ancora di più. Vorrei che fosse una cosa fatta in Italia'.Arriva il "dojo della felicità" dell'autore Leonardo De Blasiis, che lunedì 12 dicembre, alle 17:30, a Napoli, a Palazzo Venezia, presenta il suo nuovo libro 'Sono con te', con una meditazione pubblic ...La Juve Stabia intende proseguire l’iniziativa “Insieme a voi!” che, in occasione dell’ultima sfida interna con il Potenza, vide ospiti della Tribuna Varano del Romeo Menti le associazioni “Aliante”, ...