Heather Parisi | le dichiarazioni choc su Lorella Cuccarini

(Di giovedì 8 dicembre 2022) «Siamo amiche, ci scriviamo tutti i giorni». La docente di Amici replica su Instagram Sembrava fossero acerrime nemiche, eppure nelle ultime ore pare che trale nubi si siano dissipate. Ma è davvero così? La showgirl americana dichiara «Siamo amiche» tornando a parlare della coach di Amici spiazzando pubblico, fan e persino la diretta interessata. «Non è successo niente, noi ci scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche, ci scriviamo sempre in privato, su Twitter, Instagram… Non so di che cosa stai parlando», la risposta della ballerina ha lasciato perplesso anche il conduttore, ed Healther ha anche aggiunto: «Se adesso venisse, la abbraccerei. Avrei fatto molto di più con lei a Nemicamatissima». La replica diLa replica della ...

