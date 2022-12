Favola di Natale a Napoli | bimbo salvato dai carabinieri dopo aver perso sensi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Per i genitori è un miracolo di, unaa lieto fine, una vita restituita quando sembrava perduta. Per iche hanno agevolato il suo salvataggio un’esperienza emozionante, vissuta anche come genitori. La vicenda è quella di undi un anno compiuto il mese scorso che ha improvvisamente, smettendo di rispondere a mamma e papà. I genitori, allora, siamo in via Chiaromonte, a, lo hanno messo in auto e iniziato una disperata corsa verso l’ospedale. Una marcia però, nonostante il clacson, bloccata dal traffico cittadino. Una pattuglia didella stazione di Barra è poco lontana. Avverte il frastuono e vede iltra le braccia della madre. Si fa largo con lampeggianti e sirene, ...