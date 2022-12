Dzeko | “All’Inter sto bene In Champions vogliamo fare meglio”

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Edindal ritiro dell’Inter a Malta Protagonista durante la prima parte di stagione e durante il ritiro a Malta, Edinha parlato del momento e del futuro dell’Inter in un’intervista conccessa a Sky Sport. Ecco le sue parole. “Bisogna sempre dare tutto, sia quando si vince sia quando si perde. È la squadra che conta, ogni cosa che fa un giocatore individuale vale sempre meno di una vittoria della squadra. Do sempre tutto me stesso per la squadra, questa è la cosa più importante. Non sono un giocatore che pensa solo agol, penso sempre aldella squadra e quando vince la squadra sono il primo più contento di tutti”. “La partita con il Napoli rappresenta sempre tre punti: ogni partita vinta porta tre punti, che sia Napoli o Empoli. Se riuscissimo a vincere contro il Napoli, questa vittoria ...