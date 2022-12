Valerio SRR | “L’attacco CGIL paradossale | il comune di Monreale non ha assunto personale”

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)– “sindacale dell’esponente locale della, vuole distorcere i fatti a tal punto da far credere che il Sindaco abbia fatto delle assunzioni a discapito di altri lavoratori comunali”. Alessioè una delle due unità selezionate dalla SRR e poste in comando presso ildiin seguito ad un protocollo d’intesa stilato tra i due enti, che prevede un periodo di lavoro di 6 mesi a 19 ore settimanali. In una nota inviata alla redazione (che pubblichiamo integralmente di seguito)stigmatizza le dichiarazioni rilasciate su questa testata da Lillo Sanfratello, rappresentante sindacale, che esprimeva la sua contrarietà all’assunzione di un tecnico e di un amministrativo ex ATO ...