Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 09 | 10

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scade oggi il termine per gli emendamenti alla manovra che vanno ben oltre i 400 che erano stati concordati nel mirino la norma Sul post il tetto al contante le pensioni la Plata meloni mattinata incontri capigruppo di maggioranza poi sindacati no allo scudo per i debiti della società sportiva il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ridimensiona le osservazioni di bankitalia sulla legge di bilancio niente critiche sulle grandi voci poi aggiunge sul PNR restiamo in linea con Mattarella Chi era continua ad attaccare obiettivi Russia con i droni ieri sera sirene d’allarme aeroporto militare già preso di mira nei giorni scorsi a centinaia di chilometri dal confine con l’Ucraina mosche crude prospettive per colloqui di Pace per Stati Uniti e Regno Unito annuncia una nuova ...

Il Sole 24 ORE

La Stagione 2022/2023 del Teatro alla Scala inaugura il 7 dicembre con ... Lescene narrano i fatti ...Sono quelli che Federico Cesari, 25 anni, ci ha mostrato nelle suedue serie tv: Skam Italia ... Siamo sempre sottoposti adi crisi umanitarie, sanitarie, climatiche, militari. Ci sembra ... Ucraina ultime notizie. Kiev continua attacchi con droni in territori russi. Gli Usa prendono le ... Tutto pronto per il ritorno in onda di Alberto Matano con La vita in diretta: si va in onda oggi 7 dicembre 2022 ...Guardare un film horror in «un'ora di buco» a scuola Niente di strano, se non fosse che la pellicola che gli studenti di una terza media di una scuola di Cremona ...