Tornano le esecuzioni pubbliche in Afghanistan | omicida ucciso in piazza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I Talebani hanno eseguito la prima esecuzione in pubblico da quando, ad agosto dell'anno scorso, hanno ripreso il potere in. Lo ha annunciato il portavoce degli 'studenti coranici', Zabihullah Mujahid, secondo cui l'...

Il Primato Nazionale

Le punizioni in pubblico includono, lapidazioni e flagellazioni. Afghanistan, un anno dopo la ritirata Usa… e dopo il ritorno dei talebani - guardaI due musicistia suonare a Pescara dopo lo splendido concerto tenuto sempre per la Società ... Giya Kancheli o Anouar Brahem, sia nelledelle pagine di Bach che nell'interpretazione ... Afghanistan, con la Sharia tornano le esecuzioni talebane in piazza L’esecuzione è avvenuta nella provincia occidentale di Farah, davanti a centinaia di spettatori e funzionari talebani, arrivati anche dalla ...Il capo della magistratura iraniana, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, ha affermato che presto saranno eseguite le esecuzioni dei "rivoltosi" condannati a morte ...