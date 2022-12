Non volevo ferire i miei genitori | confessione-terremoto della figlia di Al Bano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al settimanale Chi arriva lachoc di Jasmine Carrisi, ladi Al. Le sue parole sono durissime e svelano qualcosa del suo passato rimasto ancora segreto. "Anch'io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma non è stata una passeggiata fin qui", spiega ladi Al. I primi problemi sono arrivati già alle scuole elementari quando uno dei suoi compagni la prese in giro per la situazione sentimentale dei suoi. "Uno choc, perché ifino a quel momento mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava intorno alla nostra famiglia", ha spiegato Jasmine. Poi ha aggiunto: "Sognavo a fasi alterne di sparire". Poi è riuscita a superare tutte le sue fragilità e di fatto il merito sarebbepsicoterapia. ...

